Toujours en Régional 1 après sa 2e place la saison dernière, l’OL Futsal a réussi sa rentrée contre Condrieu. Les joueurs de David Touré se sont imposés 8-5 samedi.

Sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi dernier, Mathieu Salamand n’avait pas caché les ambitions de l’OL Futsal pour cette nouvelle saison qui démarre. Malgré la présence de l’ALF qui n’a pas réussi à monter à l’étage supérieur lors des barrages, la section futsal de l’OL espère bien continuer son ascension en Régional 1. Les choses sérieuses ont commencé samedi en fin d’après-midi au gymnase Charlie Chaplin de Décines avec la réception de Condrieu. Un club qui avait plutôt réussi à l’OL Futsal la saison dernière avec la victoire en Coupe LAuRA en fin d’exercice.

Ce fut un peu plus compliqué en championnat lors du dernier exercice, mais les coéquipiers de Salamand ont réglé la mire pour cette première journée de R1. Grâce à leur victoire 8-5, les joueurs de David Touré entame de la meilleure des façons leur saison et prennent déjà la troisième place du classement derrière l’ALF et la réserve du Goal FC. Prochain rendez-vous dès le week-end prochain avec un déplacement dans la Loire pour un derby contre le Futsal Club du Forez.