Le Havre : Gorgelin de retour au Parc OL, Nego blessé

Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin lors de FC Barcelone – OL (Photo by LLUIS GENE / AFP)

Ce dimanche (20h45), Luka Elsner a convoqué un groupe de 21 joueurs dont Mathieu Gorgelin, ancien gardien de l’OL. Blessé en sélection, Loïc Nego n’est pas disponible.

D’un côté, Saël Kumbedi retrouvera son club formateur avec le HAC, de l’autre Mathieu Gorgelin en fera de même avec l’OL. Parti du club rhodanien en 2019 pour rejoindre la Normandie, le natif d’Ambérieu-en-Bugey va retrouver l’OL quatre ans plus tard et une remontée dans l’élite acquise la saison dernière. Malheureusement, Mathieu Gorgelin ne pourra pas se frotter à son compère de toujours Anthony Lopes puisqu’il est devenu la doublure d’Arthur Desmas dans le but havrais.

Une seule absence majeure au HAC

C’est malgré tout la première fois qu’il retrouvera le Parc OL après avoir disputé 9 rencontres avec le club lyonnais dont un match de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Pour ce déplacement à Décines, Luka Elsner a retenu un groupe de 21 joueurs et ne doit déplorer qu’une absence majeure. Sélectionné avec la Hongrie durant la trêve internationale, Loïc Nego est revenu touché physiquement et ne peut postuler pour cette rencontre de la 5e journée de Ligue 1.

Le groupe du HAC contre l’OL : Gorgelin, Desmas - El Hajjam, Sanganté, Lloris, Salmier, Youte Operi - Mbemba, Ndiaye, Touré, Kuziaev, Kechta - Alioui, Soumare, Joujou, Sabbi, Bayo, Logbo, Grandsir, Casimir.