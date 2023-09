OL - Le Havre : Elsner s'attend à un match "difficile" à Décines

Luka Elsner s'est exprimé en conférence de presse, à deux jours du match contre l'OL en Ligue 1. Le coach du Havre se méfie malgré la situation que traverse le club rhodanien.

"Il faut tirer très très long sur le fil pour dire qu'on est favori (rires). On s'attend à jouer une équipe qui n'est pas du tout dernière du classement." Pour le coach Luka Elsner, Le Havre n'a visiblement pas l'étiquette de favori avant sa rencontre de championnat face à l'OL, ce dimanche (20h45). Auteur d'un bon début de saison pour son retour dans l'élite française, le promu havrais est actuellement à la 10ᵉ position avec cinq points au compteur.

À l'inverse de son adversaire qui pointe à la 18ᵉ et dernière place, mais cela n'enlève rien au fait que l'OL est au-dessus pour l'entraîneur slovène. "Ils ont des millions de raisons d'être performant contre nous. On sait ce que ça va donner. Nous sommes prêts à essayer de tenir au maximum, à mettre la voilure dans le sens du vent quand on en aura l'opportunité. Mais ce sera un match difficile. Il y a trop de qualités et talents en face."

Prêt à partir au combat

Satisfait du travail fourni par ses joueurs, le technicien de 41 ans sait pertinemment que la situation peut changer. Notamment du côté de l'Olympique lyonnais, en pleine crise sportive et extra-sportive. "On sent que c'est un contexte où si ça se passe bien, ça peut vite recoller les morceaux, a-t-il analysé. Il faut avoir une analyse froide avec de l'humilité en sachant que ça va être difficile. Il y aura des choses qu'on va devoir améliorer, se serrer les coudes dans les moments difficiles et d'exploiter les temps forts au maximum."

Victorieux pour la dernière fois en mars 1999, les Normands ne s'avancent pas plus en confiance avant de défier le club dirigé par John Textor. Et encore plus alors que l'OL n'a que très peu perdu ces dernières années face aux écuries provenant de l'échelon inférieur.