OL : la condition pour que Grosso soit automatiquement prolongé

Ayant signé pour une saison plus une en option, Fabio Grosso sait la mission qui l’attend pour être encore présent à l’été 2024. L’OL devra être a minima en Ligue Europa.

Ce dimanche, il aura déjà un aperçu un peu plus concret du chantier qui l’attend entre Rhône et Saône à partir de lundi. Il a déjà pu voir en vidéo le début de saison cauchemardesque de l’OL, mais Fabio Grosso verra de ses propres yeux la prestation lyonnaise contre Le Havre. Il prendra place dans les tribunes du Parc OL qu’il découvrira par la même occasion, lui qui a évolué pendant deux saisons à Gerland. S’il a officiellement été nommé coach de l’OL pour le reste de la saison samedi, l’Italien ne prendra ses fonctions qu’une fois le coup de sifflet final ce dimanche soir. La conférence de presse programmée lundi à 11h permettra d’en savoir plus sur la philosophie Grosso et ce qui l’a poussé à accepter ce challenge.

Sept places qualificatives pour l'Europe cette saison

Cette mission ne sera pas de tout repos pour l’ancien de Frosinone qui n’a signé que jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Il existe bien une option pour une saison supplémentaire, mais cette dernière est soumise à une condition : que l’OL soit européen en 2024-2025 d’après L’Équipe. Et pas n’importe quelle coupe d’Europe. Avec sept places qualificatives dès le prochain exercice (plus celle de la Coupe de France), la chance de retrouver l’Europe est élevée. Seulement, John Textor a fixé comme condition la Ligue Europa et donc la 5e ou 6e place ou une victoire en Coupe de France. Actuellement dernier à égalité avec Lens depuis sa défaite samedi, l’OL sait à quoi s’en tenir.