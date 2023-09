John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ancien défenseur de l’OL, Edmilson garde un regard assidu sur la situation de son ancien club. Le Brésilien regrette que la guerre de pouvoir entre Aulas et Textor desserve avant tout le club lyonnais.

En mai 2022, il était sur la pelouse du Parc OL pour célébrer les 20 ans du premier titre de champion de France de l’OL. Fidèle à lui-même, Edmilson n’avait rien perdu de sa technique qui en avait enchanté plus d’un à Gerland tout en donnant quelques sueurs froides avec des coups du foulard en pleine phase offensive. En l’espace de trois saisons, le Brésilien s’est fait un nom dans le Rhône et reste comme l’un des grands du club.

À la différence d’anciens coéquipiers comme Claudio Caçapa ou Juninho, il n’a pas fait son retour comme entraîneur ou dirigeant, mais Edmilson a cette liberté de pouvoir dire ce qu’il pense. Et même loin de Lyon, il n’a pu échapper à la guerre de pouvoir qui se joue entre John Textor et Jean-Michel Aulas. "Aulas a été un grand président pendant longtemps, et ce n’est pas facile pour lui de laisser son fils, son bébé, concède-t-il dans un entretien à Eurosport. Après, un président ou un joueur ne devrait jamais être plus grand que son club. Et dans les guerres, il y a toujours un perdant. Malheureusement, c’est la marque Olympique lyonnais qui souffre aujourd’hui."

"Aulas devrait laisser sa chance à Textor"

Présent à New-York pour soutenir un projet qui lui tient à cœur, le Veteran World Cup Championship (VCWC), un tournoi qui réunira 150 anciennes gloires du foot au Rwanda, Edmilson a également créé un club de foot, le SKA Brasil, qu’il vient de faire monter en quatrième division nationale. Il a donc eu vent du travail qu’a pu faire Textor au Brésil avec Botafogo et c’est plutôt positif si l’on en croit le champion du monde 2002. "Personne n’aurait imaginé ça, mais Textor fait du très bon travail. (…) À Lyon, peut-être que Jean-Michel Aulas devrait se mettre en retrait et laisser sa chance à Textor."

Une chose est sûre, voir Edmilson revenir à l’OL n’est pas à l’ordre du jour malgré les rumeurs d’une proposition pour être directeur sportif car "certains clubs comme l’OL peuvent être très politiques. Je n’aimerais pas me retrouver dans une situation comme celle qu’a connue Juninho."