OL Académie : la réserve féminine soigne ses débuts en D3

Promue dans la nouvelle division qu’est la D3 féminine, la réserve de l’OL n’a pas manqué ses débuts. Elle s’est facilement imposée face à l’Olympique de Valence (0-4).

Elle avait fini la saison dernière invaincue avec un titre en Régional 1 acquis haut la main. Quand la réserve masculine de l’OL redescendait d’un étage à l’issue de l’exercice, celle des féminines était au contraire promue. Avec la refonte des championnats par la FFF, la réserve féminine allait évoluer en D3 à partir de la saison 2023-2024. Une bonne nouvelle pour le club lyonnais afin de réduire un peu l’écart avec le groupe professionnel même si le fossé reste encore important. Cette nouvelle ère s’est ouverte samedi avec la première journée de D3 de la poule B sur la pelouse de l’Olympique de Valence. Comme lors de l’exercice précédent, l’OL n’a laissé que des miettes à son adversaire avec une large victoire (0-4).

Avec notamment les néo-professionnelles Féérine Belhadj, Wassa Sangaré ou encore Julie Swierot, les Lyonnaises ont attaqué la rencontre par le bon bout sous l’impulsion de Sofia Bekhaled. L’attaquante s’est fendu d’un doublé avec une ouverture du score à la 27e puis le but du break à la 46e. Dans la gestion, l’OL a ensuite corsé l’addition dans les derniers instants du match. Jeanne Chabin (81e) puis Amelia Zemma (83e) ont inscrit les troisième et quatrième buts lyonnais pour un franc succès et déjà une première place dans la poule B de cette D3.