En pole pour devenir le successeur de Laurent Blanc, Fabio Grosso semble être le coach idéal pour Juninho.

Après avoir donné son accord avec l'OL dans la soirée de mercredi, Fabio Grosso semble plus que jamais proche de devenir le nouvel entraîneur du club rhodanien. Ancien défenseur latéral gauche et champion du monde en 2006 avec l'Italie, le technicien de 45 ans paraît être le bon profil pour relancer l'Olympique lyonnais, en grande difficulté depuis le début du nouvel exercice (18ᵉ). "Il avait une mentalité de vainqueur et une réflexion très intelligente sur le jeu. On sentait déjà que plus tard il se lancerait dans le coaching", a déclaré Juninho dans le journal L'Équipe. Avant d'ajouter : "J'espère qu'il arrivera à ramener de la rigueur dans le vestiaire à Lyon, c'est le plus important."

Remettre de l'ordre dans les rangs rhodaniens

Alors que son nom avait circulé avec instance du côté de l'Olympique de Marseille début juin pour compenser le départ d'Igor Tudor, c'est finalement du côté de l'autre Olympique que l'Italien devrait poser ses valises. Pour Juninho, ancien directeur sportif à l'OL de 2019 à 2022, Grosso "va devoir réussir à mettre en place des choses simples et pousser tout le monde à travailler, en changeant la mentalité des joueurs." Et de conclure : "Il aura besoin de patience. Ensuite, il pourra faire jouer l'équipe comme il aime, et je pense qu'il aura les supporters avec lui."