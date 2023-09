OL : un effectif aux multiples nationalités

Pas moins d’une quinzaine de joueurs venant de l’étranger constituent l’effectif de l’équipe première de l’OL pour cet exercice 2023-2024.

12. C’est le nombre de nationalités qui se font présentes au sein du groupe professionnel de l’OL depuis le début de la saison 2023-2024 selon les informations de la LFP. Après les dernières arrivées de Paul Akouokou et Diego Moreira à la fin du mercato, ce ne sont pas moins de 25 joueurs qui composent l’équipe première du club rhodanien. Avec les 10 joueurs français (Riou, Kumbedi, Sarr, Caqueret, Tolisso, Lepenant, Alvero, El Arouch, Lacazette et Cherki), 15 autres venus d’ailleurs viennent s’ajouter au lot.

De l’Angleterre en passant par la Guinée-Bissau

Parmi eux, on y retrouve le Brésil (Henrique et Jeffinho), la Côte d’Ivoire (Diomandé et Akouokou), la Croatie (Lovren et Ćaleta-Car) ou encore le Portugal (Lopes et Diego Moreira).

De surcroît, les nouveaux arrivants Maitland-Niles (Angleterre), Clinton Mata (Angola), Jake O’Brien (Irlande), Ernest Nuamah (Ghana) mais aussi Mama Baldé (Guinée-Bissau) sont également présents. Enfin, Nicolás Tagliafico (Argentine) et Tino Kadewere (Zimbabwe) complètent cet effectif venu de tous les horizons.