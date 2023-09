Après avoir disputé la Coupe du monde avec les Bleues dans des stades pleins, Selma Bacha a évolué devant 5 000 personnes pour le Trophée des championnes. Une faible affluence que regrette la joueuse de l’OL.

Un peu plus de 17 000 personnes. Ce vendredi soir (21h10), le stade du Hainaut de Valenciennes ne sera pas à guichets fermés, mais les Bleues attireront leur public. Pour son premier match de la Ligue des Nations contre le Portugal, l’équipe de France féminine compte surfer sur l’enthousiasme lié à la Coupe du monde et la présence d’Hervé Renard sur le banc français. Les 17 000 billets déjà vendus constituent la plus forte affluence depuis 2020 pour les Bleues. Forcément une bonne nouvelle pour le développement du foot féminin en France. "Avec cette Coupe du monde, on a montré une très, très belle image, a réagi Selma Bacha jeudi. Les gens vont continuer à s’intéresser parce que dès mon retour en France, beaucoup de personnes m’ont reconnue, m’ont parlé de l’équipe de France. Cela m’a fait plaisir, j’espère qu’on va continuer comme ça."

"On mérite qu'on vienne nous voir"

Si la France réussit à attirer du public lors de ses dernières sorties, on ne peut pas dire que cet effet positif se retranscrit à l’échelle de la D1 féminine. En attendant de savoir combien de personnes prendront place au Parc des Princes le 1er octobre pour le choc PSG - OL, le premier duel entre les deux formations n’a pas déchaîné les passions. Le Trophée des championnes n’a attiré qu’un peu plus de 5000 spectateurs à Troyes il y a quinze jours.

La programmation un dimanche soir n’aide forcément pas et a ramené les internationales très vite à la réalité. "En tant que joueuse, forcément, on prend un coup, a poursuivi la latérale de l’OL. Car quand tu passes d’un stade plein à un stade où il y a peu de supporters, on trouve ça dommage parce que je pense que l’on mérite que l’on vienne nous voir. Après, c'est à nous d’aller chercher les spectateurs."