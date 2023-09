Lindsey Horan lors d’Etats-Unis – Afrique du Sud, septembre 2023 (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pour le premier rendez-vous entre les deux nations, les États-Unis ont pris le meilleur sur l’Afrique du Sud (3-0). Titulaire, Lindsey Horan a joué pendant une heure.

Plus que la rencontre, ce sont avant tout les adieux de Julie Ertz qui étaient attendus jeudi soir du côté de Cincinnati. À 31 ans, la milieu de FC Angel City, franchise d'Amandine Henry, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après la désillusion de la Coupe du monde. La Fédération américaine avait donc décidé de lui rendre un hommage à l’occasion de la trêve internationale de septembre et la venue de l’Afrique du Sud sur le sol américain. Après 37 minutes passées sur le terrain, Ertz a finalement refermé son histoire avec la sélection, donnant au passage le brassard à Lindsey Horan.

La milieu de l’OL était de nouveau titulaire jeudi soir et a joué une heure dans la rencontre amicale contre les Sud-Africaines. Les États-Unis se sont facilement imposés, menant déjà 3-0 à la pause grâce à un doublé de Lynn Williams (32e, 41e) et un but de Trinity Rodman, fille de l’ancien basketteur des Chicago Bulls. Après les adieux d’Ertz, les coéquipières de Lindsey Horan retrouveront l’Afrique du Sud dimanche (23h30), cette fois-ci pour fêter le départ à la retraite de Megan Rapinoe.