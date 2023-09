Caqueret (OL) : "On n’a pas su jouer au foot" à Brest (1-0)

Malgré l’arrivée d’un nouveau coach, l’OL n’a toujours pas gagné cette saison. Pire, le visage lyonnais à Brest a été proche du néant (1-0) comme l’a concédé Maxence Caqueret.

Le miracle Grosso n’a pas eu lieu samedi soir à Brest. Avec un nouveau coach, les supporters de l’OL s’étaient mis à espérer une réaction d’orgueil des Lyonnais après un début de saison cataclysmique. Finalement, la partition rendue en Bretagne a été l’image de cette 16e place provisoire qu’occupe le club lyonnais actuellement, Baladé par Brest, l’OL n’a rien montré et s’est logiquement incliné en fin de match sur une tête de Steeve Mounié (1-0).

Après la rencontre, Maxence Caqueret ne faisait pas le fier et il n’y avait pas de quoi de toute façon. "On n’a pas su jouer au foot, on a subi du début à la fin. C’est inadmissible, a déclaré le milieu sur Canal Plus. Il faut assimiler les consignes du coach. Je sais qu’on le dit à chaque fois, il faut travailler, travailler. Il faut comprendre ce qu’il veut."

Aucune victoire en six matchs

De la patience, il en faudra forcément avec l’arrivée de Fabio Grosso. Il y a une nouvelle méthode qui se met en place, mais il y a forcément une urgence sportive. Avec seulement deux points et une position dans la zone rouge, l’OL s’enfonce dans une situation sportive critique et une réaction se fait forcément attendre. "Oui, c'est une crise. On n’a pas gagné un seul match donc c’est un fait et ce n’est pas normal." Les constats, les joueurs de l’OL les font souvent. Il serait désormais temps de régler les problèmes sur le terrain.