Conscient du chantier qui l’attend à l’OL, Fabio Grosso n’a pas voulu tirer sur la sonnette d’alarme. Néanmoins, il attend un tout autre visage de ses joueurs après la défaite à Brest (1-0).

À la question de savoir si l’OL était en crise, Fabio Grosso n’a pas souhaité répondre après la défaite contre Brest (1-0). "Quoi que je réponde, vous allez dire que oui", a déclaré le coach italien au micro de Canal Plus. Avec quatre revers et aucune victoire depuis le début de la saison, l’OL est bien tombé dans une crise sportive, mais ce n’est pas une nouveauté. Si Grosso a débarqué en début de semaine, ce n’est pas pour des désaccords entre Laurent Blanc et sa direction. C’est avant tout parce que tout ne tourne pas rond dans cet exercice 2023-2024. Actuellement 16e, l’OL pourrait retrouver sa place de lanterne rouge dimanche suivant les résultats de Clermont et Lens.

Un discours qui doit encore passer chez les joueurs

Ce n’est pas forcément ce qui préoccupe l’entraîneur italien après cette défaite à Brest. Le chantier, Grosso le connaissait en signant et il sait très bien qu’il ne va pas tout changer en seulement cinq jours d’entraînement. Néanmoins, il souhaite voir d’autres attitudes sur le terrain que celles en Bretagne. "Il faut vraiment augmenter le niveau d’intensité collectif, a-t-il regretté sur OLPlay. Je connais mon équipe, surtout par la vidéo pour le moment, alors, il faudra du temps. Mais ce que je demande, c'est que les joueurs répondent sur le terrain avec les actes, pas avec les mots."

L’effet Grosso, beaucoup l’attendaient à Brest, mais cela semblait utopique. Néanmoins, la semaine de travail qui s’annonce va être déterminante afin que les consignes soient assimilées et ne pas revivre un épisode Peter Bosz, lui aussi plein de bonne volonté, mais qui n’a jamais réussi à faire adhérer le groupe à son discours…