OL : le cauchemar continue, le chantier est immense

L'OL, avec son nouvel entraîneur Fabio Grosso, a chuté samedi soir à Brest (1-0). Une nouvelle désillusion en ce début de saison qui met en exergue toujours les mêmes problématiques.

Personne ne s'attendait à une révolution. Si la nomination de Fabio Grosso a enchanté une majorité de fans de l'OL, ces derniers avaient bien conscience que l'Italien n'allait pas, en si peu de temps, changer la donne. D'un coup de baguette magique. Néanmoins, une réaction de la part des joueurs était au moins espéré à Brest (1-0). Il n'en a rien été. Trop défaillants. Pas à la hauteur. "Ça n'a pas été un grand match. On a constaté qu'on avait des difficultés, on n'a pas beaucoup d'intensité. Il faut augmenter notre niveau", a regretté Fabio Grosso au coup de sifflet final. "On n'a pas gagné beaucoup de duels. Il faut qu'on grandisse sur ces situations-là, et on va travailler pour le faire. On sait où on se trouve, c'est un moment difficile. Ça ne va pas changer dans une, deux ou trois semaines. Il faut du temps. Ce sera un parcours très difficile", ajoutait-il.

Aucune victoire !

Quasiment inexistants offensivement, guère présents physiquement et dans l'intensité, les Lyonnais ont abdiqué à Brest (1-0). Une histoire qui ne fait que se répéter depuis le début de saison (deux nuls, quatre défaites). "On n’a pas été bons, on n’a pas su jouer au foot. On a subi du début à la fin. Encore une fois, c’est inadmissible. C’est nous qui sommes sur le terrain. Il faut assimiler les consignes du coach", a déclaré au micro du diffuseur de la rencontre Maxence Caqueret. Seizième du championnat avec seulement deux points, l'OL affiche un triste visage après six journées disputées. Caqueret toujours lui : "On le dit à chaque fois mais il faut le faire pour regagner des matches. C’est une crise que l’on traverse. On n’a pas gagné le moindre match et c’est pas normal. Il y a un gros souci, il faut changer les choses. Le coach peut nous apporter de bonnes choses. Il faut comprendre ce qu’il veut pour travailler ensemble."

Grosso s'agace à l'entraînement

Pour ce faire, au-delà du faible niveau affiché par trop de joueurs de cet effectif, il va falloir faire corps collectivement. Et en la matière, le chantier est immense. Lors de sa première semaine avec sa nouvelle casquette d'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso est vite sorti de ses gonds. Il n'a pas hésité à recadrer un joueur qui ne respectait pas les consignes données, c'est-à-dire de jouer simple, à une touche de balle. Il a également décidé de se passer à Brest de Skelly Alvero, coupable d'être arrivé en retard à la causerie d'avant-match. Vite mis dans le bain, l'ancien défenseur international a pris la mesure de la tâche qui est la sienne. "Il faut assumer les responsabilités, savoir qu'on peut faire mieux. Pas en le disant, mais en le faisant", assurait, samedi soir, Fabio Grosso dans les travées du stade Francis-Le Blé. Un bon résumé de la situation actuelle.