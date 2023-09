Les supporters de l’OL au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Affrontant Reims dimanche (13h), les joueurs de l’OL ont pris la direction de la Champagne ce samedi. Ils ont été accueillis par plusieurs centaines de supporters à l’aéroport de Bron.

L’heure est à l’unité. Jean-Michel Aulas n’est plus là pour dicter la fameuse union sacrée qu’il aimait tant mais en ces temps difficiles, les supporters de l’OL ont fait le choix du soutien plutôt que de la critique. Malgré deux points en six matchs, les Bad Gones et Lyon 1950 avaient appelé à un rassemblement ce samedi à l’aéroport de Bron pour donner de la force aux joueurs lyonnais avant leur départ pour Reims. L’appel a été entendu puisque plusieurs centaines de supporters (250 environ) étaient présents sous les coups de 16h30 dans l’attente du bus de l’OL.

Après plusieurs minutes d’attente, c’est au son des applaudissements et encouragements que les joueurs et le staff technique ont fendu la foule en deux. De quoi leur donner du baume au cœur même si l’attitude collective semble avoir irrité plus d’un supporter. Quand une communion pouvait être attendue, la majorité des joueurs a foncé vers le terminal. Seuls Anthony Lopes, Rémi Riou ou encore Maxence Caqueret ont eu un geste ou des mots pour les inconditionnels présents ce samedi…