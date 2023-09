Avec Reims, trois autres matchs attendent l’OL en octobre

Corentin Tolisso à l’échauffement lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Dimanche, l’OL se déplace à Reims pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Cette rencontre lancera un mois d’octobre qui se terminera par l’Olympico.

Un point en août, un point en septembre. Depuis le début de la saison, l’OL n’a toujours pas réussi à passer la seconde et est englué dans les bas fonds de la Ligue 1 avec une 17e place. Le mois d’octobre et l’arrivée de l’automne seront-ils enfin propices à une rédemption de la part des Lyonnais ? Le début de ce périple automnal démarre ce dimanche avec un déplacement du côté de Reims à 13h. À l’heure de sortir de table, les joueurs de Fabio Grosso seraient bien inspirés d’avoir une bonne digestion afin de ne pas vivre une nouvelle désillusion en terres rémoises.

L’entraîneur lyonnais et Clinton Mata l’ont assuré vendredi, la confiance ne reviendra qu’avec des résultats positifs, et ce, dès ce mois d’octobre. Après Reims, l’OL retrouvera son Parc OL le dimanche 8 à 15h face à Lorient, trois semaines après avoir concédé le nul contre Le Havre (0-0). Après ce match, Fabio Grosso verra certains internationaux mettre les voiles durant la deuxième trêve internationale de la saison. Il pourra profiter de ces deux semaines de relâche pour poser un peu plus sa patte même avec les absents. Car s’avance ensuite Clermont, le dimanche 22 octobre (20h45) une nouvelle fois à Décines.

Suivant les derniers résultats, ce derby régional pourrait être celui de la peur puisque les coéquipiers de Maxime Gonalons sont actuellement lanterne rouge du championnat avec deux points également. Après deux matchs à la maison, l’OL terminera son mois d’octobre du côté de la Canebière avec le choc contre l’OM, le 29 octobre. Une fois de plus, les Lyonnais joueront un dimanche et en prime time.