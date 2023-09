Dimanche (21h), l’OL affronte le PSG au Parc des Princes pour la 2e journée du championnat. Dans l’enceinte parisienne, les Fenottes repartent souvent avec le sourire.

La question a prêté à sourire, plus par la formulation que par le contenu. Interrogée sur les performances de l’OL ces dernières saisons au Parc des Princes, Sonia Bompastor a eu un petit rictus au moment où un journaliste se demandait si, en jouant à l’extérieur, elle n’avait malgré tout pas l’impression de jouer à domicile. Non pas en raison d’un nombre important de supporters lyonnais dans la capitale dimanche (21h) mais bien en raison des derniers résultats contre le PSG.

Sur les cinq derniers déplacements au Parc, les Fenottes en sont reparties vainqueures à quatre reprises. Le dernier en date est loin d’être anecdotique puisqu’il avait offert un 16e titre de championnes à l’OL grâce à la tête de Signe Bruun. Alors l’OL a-t-il l’impression d’être à la maison ? "Les filles adorent jouer au Parc, un stade magnifique avec une belle pelouse, et où les supporters adverses mettent l’ambiance, a décrit la coach vendredi. D’ailleurs une très très belle ambiance, avec forcément un peu d’hostilité, mais c’est normal."

Même si le nouveau format du championnat a enlevé une partie du caractère décisif de ces matchs entre le PSG et l’OL, la confrontation entre le deux meilleurs ennemis du football féminin français reste un choc. Un petit goût de Ligue des champions qui a tout pour transcender les joueuses lyonnaises. "À l’OL, beaucoup de joueuses ont cette expérience de ces matches-là, avec parfois des ambiances encore plus hostiles. Cela les motive et c’est très bien." Niveau motivation, la jauge sera bien à 100% dimanche soir à Paris.