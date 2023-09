Mercato : Barcola attendait un signe de l’OL

Parti au PSG dans les dernières heures du mercato, Bradley Barcola aurait attendu un signe de la part de la direction de l’OL. Seulement, aucune offre de prolongation ni de revalorisation ne seraient arrivées.

Il y a un mois, un vague de contestation a pris possession des réseaux sociaux au moment de l’annonce. Après deux mois de rumeurs, Bradley Barcola a quitté l’OL, son club formateur, pour rejoindre le PSG. Le tout après seulement six mois au plus haut niveau. Ce départ a été vécu comme une vraie trahison par les supporters lyonnais qui avaient poussé pour voir l’ailier obtenir un peu plus de temps de jeu. L’accueil pour son retour au Parc OL quelques jours après son départ avait d’ailleurs été glacial. Entre un changement d’agent avec Jorge Mendes, une volonté d’être un peu plus reconnu, tous les voyants poussaient vers un départ.

Une manoeuvre avant tout pour la forme ?

Un mois après, l’OL apprend à vivre sans Barcola tandis que ce dernier fait son trou dans le groupe parisien avec notamment une titularisation contre l’OM le week-end dernier. La page est tournée désormais, mais Le Parisien avance ce samedi que l’international Espoir a attendu en vain un signe de la direction lyonnaise. Face à ses bonnes performances et à l'intérêt d’autres clubs en plus du PSG, Bradley Barcola pensait que l’OL allait bouger. Avec des discussions pour une prolongation de son contrat qui courait jusqu’en juin 2025 ou d’une simple revalorisation. Cependant, John Textor n’aurait pas bougé le petit doigt dans ce dossier, ouvrant ainsi la porte au PSG. Alors que son image en a pris un coup à Lyon avec ce départ, peut-on y voir une volonté de se décharger de la part de Barcola ?