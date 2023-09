PSG - OL : Bompastor surprise du "timing" du départ de Prêcheur

Ancienne joueuse puis adjointe de Gérard Prêcheur, Sonia Bompastor n’a pas été surprise de son départ. Bien plus du timing à quelques jours de PSG - OL.

Dimanche soir au Parc des Princes, Sonia Bompastor serrera bien la main d’un Prêcheur avant le début de PSG - OL. Seulement, ce ne sera pas celle de Gérard, mais de son fils Jocelyn. En effet, après plusieurs semaines de discussions et négociations, le club parisien et l’entraîneur français sont parvenus à un accord pour cesser leur collaboration après un peu plus d’un an ensemble. Gérard Prêcheur parti, le PSG a décidé de confier les clés du camion à son fils Jocelyn qui a été intronisé vendredi à la presse et qui restera jusqu’à la fin de la saison. Interrogée sur le départ de l’un de ses mentors à 48h du match, Sonia Bompastor assure ne pas avoir été surprise. "J’avais eu des échanges avec lui. C’est plus le timing auquel je ne m’attendais pas."

"Les deux ont une vision assez similaire sur le football"

Il est vrai que cette décision de prendre des chemins différents intervient après la trêve internationale et surtout à quelques jours du choc entre le PSG et l’OL. Vendredi, Jocelyn Prêcheur a avoué que "le timing n’est peut-être pas le meilleur, mais quel est le meilleur quand on fait ce genre de choses ?" Une chose est sûre, si le prénom de l’entraîneur du PSG change, la continuité sera de mise dans les rangs parisiens. Bompastor ne s’attend pas à une grande révolution dimanche à 21h. "C’est Jocelyn que je connais bien qui prend la suite. Ils seront dans une certaine continuité, car les deux ont une vision assez similaire sur le football et les méthodes de travail."