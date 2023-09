OL : Govou estime qu’il "n’y a pas de relais" dans la direction

Ancien joueur de l’OL et suiveur assidu du club, Sidney Govou estime qu’il y a un problème au niveau de la direction et de l'organigramme. Il pointe un manque de clarté.

Il n’est pas réputé pour avoir sa langue dans la poche quand il s’agit de parler de l’OL. Passé par le club lyonnais pendant plus de dix ans, Sidney Govou a connu l’âge d’or des titres et épopées européennes. Forcément, quand il regarde aujourd’hui l’état dans lequel est le club rhodanien, il ne reconnait pas forcément ce qui avait été la clé du succès au début des années 2000. Prochain invité de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Govou a, comme Moussa Dembélé et de nombreux observateurs, pointé du doigt la direction, ou du moins l’absence de vraie direction à Décines depuis plusieurs années.

"À Lyon, il n'y a pas de relais. Un joueur a besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas son entraîneur, ni son président [...] Quand Juninho est arrivé, il n'a pas compris ce qu'est devenu l’OL, a déclaré son ancien coéquipier sur RMC. Il est revenu en pensant retrouver le club qu'il avait connu."

"A Lyon, on est un peu prétentieux"

En ramenant Fabio Grosso, "quelqu'un de très intelligent et pragmatique", l’OL espère mettre un terme à la spirale négative du début de saison et poser les fondations du projet souhaité par John Textor. Encore faut-il que les décisions prises aillent dans le bon sens après plusieurs années faits de mauvais choix, que ce soit au niveau des transferts ou de l’organigramme. "Depuis plusieurs années, on a recruté des joueurs de football qui étaient bons, mais collectivement, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de direction. Quand tu recrutes un mec, tu dois te renseigner. Je préfère prendre un joueur moins bon au niveau des stats mais qui apporte quelque chose. À Lyon, on est un peu prétentieux. L'arrogance lyonnaise existe."

Une chose est sûre, lundi, sur le plateau de TKYDG, Nicolas Puydebois et Sidney Govou devraient être sur la même longueur d’ondes. Le côté besogneux plus que le talent individuel, cela fait des mois que notre consultant en parle.