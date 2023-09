Moussa Dembélé (ex-OL) règle ses comptes avec la direction

Parti du côté de l’Arabie Saoudite, Moussa Dembélé a gardé un goût amer de l’OL. L’attaquant n’hésite pas à descendre la direction de l’époque et notamment Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot.

L’heure des règlements de compte. Le terme est peut-être un peu fort, mais quatre mois après son départ de l’OL, Moussa Dembélé a choisi de sortir du silence, mais aussi la sulfateuse. Parti libre du club lyonnais après cinq saisons entre Rhône et Saône, l’attaquant a quitté l’OL par la petite porte avec un dernier exercice où il n’a quasiment pas joué. Il avait pourtant été le meilleur buteur lyonnais lors de l’exercice 2021-2022 et porté presque à lui tout seul le poids offensif durant cette campagne.

Seulement, la situation contractuelle et l’envie de voir l’OL le vendre à l’été 2022 avait créé une première fracture entre le joueur et le club. "Le club a fait une proposition à l’été 2022 que j’ai déclinée en disant que je ne refusais pas, mais que je voulais me donner le temps de la réflexion et surtout voir comment les choses allaient se passer durant la saison, a-t-il déclaré dans une longue interview à Foot Mercato. C’est normal de vouloir savoir dans quoi tu t’engages, surtout connaissant la situation chaotique en coulisses."

Le début de saison et les soubresauts entre Jean-Michel Aulas et John Textor lui donnent en partie raison. Néanmoins, plus que le président lyonnais, c’est d’autres dirigeants qui sont dans le viseur de Moussa Dembélé. L’ancien international Espoir en veut très clairement à Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot avec des mots forts à leur encontre. Si le divorce a été tel avec les supporters notamment, c’est en partie à cause de l’huile que l’ancien chef du recrutement et le directeur du football ont mis sur le feu selon lui. "Bruno Cheyrou et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c’était un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d’esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain ! Il faut respecter les gens."

"L'environnement est malsain"

Des mots très forts à l’encontre de Cheyrou avec des termes renvoyant à des périodes qu’on aimerait oublier. Mais Vincent Ponsot a, lui aussi, eu droit au gourou de l’ancien Lyonnais. "Vincent Ponsot, lui aussi, a été irrespectueux. En février, il a fait une interview disant qu’il avait reçu des offres et que j’ai refusé de partir. Mais il ment. S’il a reçu des offres et qu’il n’en a pas parlé à mon agent, alors c’est une faute professionnelle de sa part, pas de la mienne. J’étais en négociations avec plusieurs clubs en janvier 2023. Il y a un directeur du football (Vincent Ponsot, ndlr) qui ne connaît pas le football. C’est un truc de malade ça !"

Mettant en avant le dérèglement interne de l’OL, Moussa Dembélé n’est pas surpris de voir les talents du club mettre les voiles les uns après les autres. "L’environnement y est malsain, pas propice à l’épanouissement. Je suis parti tout comme Malo (Gusto), Castello (Lukeba) et Bradley (Barcola), qui, eux aussi, ont bien fait de partir pour progresser, être dans une meilleure dynamique pour leur développement et gagner plus d’argent. Le club est lui bien content d'avoir pris des sous." Si l'on peut regretter qu'il ne soit pas sorti du silence quand il était encore au club, Moussa Dembélé a choisi de ne pas y aller avec le dos de la cuillière.