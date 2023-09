À la recherche d’une première victoire cette saison, l’OL se déplace à Reims dimanche (13h). Une pelouse qui réussit moyennement au club lyonnais dont le dernier succès remonte à avril 2015.

Au moment de faire sa causerie d’avant-match, Fabio Grosso va bien se garder de parler de l’historique de l’OL au stade Auguste Delaune pour donner de la confiance à ses joueurs. Mentalement touchés par le début de saison cauchemardesque, les Lyonnais se déplacent pourtant sur une pelouse qui ne leur réussit pas ces dernières années. Si à la maison, cela fait dix ans que l’OL n’a plus connu la défaite face à Reims, à l’extérieur, c’est une tout autre affaire. La saison dernière, les coéquipiers de Maxence Caqueret avaient concédé le nul (1-1) avec un but en fin de match de Moussa Dembélé. Ce partage des points venait s’ajouter aux trois précédents de suite (1-1, 1-1, 0-0).

Mais il faut remonter encore à plus loin pour trouver la trace d’un succès lyonnais en terres champenoises. Cela fait six déplacements où l’OL rentre bredouille ou presque, car la dernière victoire remonte à avril 2015 sur un score de 4-2. Hubert Fournier était alors sur le banc et Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso y étaient allés de leur but dès le début du match. Dimanche, l’attaquant sera suspendu tandis que le milieu pourrait faire les frais de changements de la part de Fabio Grosso.