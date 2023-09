OL : Dembélé estime que la direction a fait "fuir Juninho"

Juninho, ancien directeur sportif de l’OL (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Très remonté contre la direction de l’OL, Moussa Dembélé estime pourtant que tout n’était pas à jeter au club. Mais l’ancien attaquant lyonnais estime que des bâtons ont été mis dans les roues de ceux qui voulaient le bien de l’OL comme Juninho.

C’est très certainement le premier joueur passé par l’OL à s’exprimer ainsi. Ayant quitté le club durant l’été, Moussa Dembélé a déballé tout ce qu’il avait sur le cœur concernant sa fin d’aventure dans la capitale des Gaules. Avec deux cibles privilégiées, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot. L’ancien chef du recrutement lyonnais et le directeur du football sont les principaux responsables de la situation actuelle entre Rhône et Saône d’après l’ancien attaquant.

Sans pilote compétent aux manettes, l’OL s’enfonce dans un déclassement qui se traduit aujourd’hui par la 17e place au classement. "Il y avait des guerres en interne entre dirigeants. Comment voulez-vous que les joueurs soient performants si c’est le désordre en interne, s'est questionné l'actuel joueur de l'Al-Ettifaq FC à Foot Mercato. C’est difficile d’en vouloir à un enfant de ne pas bien travailler à l’école si c’est le désordre à la maison ! Ce n’est pas une excuse, mais c’est un fait."

"Juninho avait un plan"

Très remonté contre la direction avec laquelle il a collaboré pendant cinq ans, Moussa Dembélé assure pourtant qu’il y avait des choses positives au sein du club. Seulement, ce dernier n’a pas réussi à surfer dessus, notamment avec la nomination de Juninho. Entre l’ancien directeur sportif et Dembélé, il y a "eu des différends" mais le Brésilien "défendait les intérêts du club avec passion". Cependant, les luttes de pouvoir ont eu raison de cette aventure.

"Ils ont fait fuir Juni qui avait un plan. Il comprend ce qu’est le football, un groupe, les valeurs du club etc… Il ne faut pas oublier que Maxence (Caqueret), Malo (Gusto), Castello (Lukeba), c’est Juni qui les a fait monter. Il ramène Paqueta, Guimarães, Emerson, c’est la classe mondiale. Il anticipait, il analysait et il avançait avec un plan. Florian Maurice aussi est dans la même catégorie de dirigeants qui connaît son travail, le football, mais qui a été mis de côté." Au final, tous deux sont partis et aujourd'hui, l'organigramme à l'OL est plus flou que jamais.