Will Still (Reims) se "fout du classement de l’OL"

Will Still, entraîneur de Reims (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Cinquième du championnat, Reims accueille l’OL dimanche (13h) avec le plein de confiance. Néanmoins, Will Still ne veut pas sous-estimer l’arrivée de Fabio Grosso à la tête de la formation lyonnaise.

Après un dernier exercice déjà encourageant, le Stade de Reims avait fait le choix d’investir sur le marché des transferts pour continuer sa progression. Après six journées, cette philosophie semble porter ses fruits puisque le club rémois pointe à la 5e place et vient de faire tomber Lille sur ses terres (1-2). C’est donc avec le plein de confiance que Will Still et ses hommes accueillent l’OL dimanche (13h) à Auguste Delaune.

Devant près de 18 000 spectateurs, Reims compte bien poursuivre sur cette dynamique positive avant d’affronter Monaco dans une semaine. "La victoire à Lille est un match référence sur le plan émotionnel, a noté l’entraîneur rémois. L’état d’esprit a été excellent, on a affiché un vrai sens du sacrifice face à un adversaire qui n’avait pas perdu sur son terrain depuis un an. On souhaite garder de la régularité dans le contenu de nos matchs."

"Je m'attends à la meilleure version de Lyon"

Quand Reims cherche de la régularité positive, l’OL est plutôt à la recherche d’un esprit d’équipe et d’une première victoire cette saison. Les dynamiques seront clairement opposées dimanche au coup d’envoi, mais Will Still est loin de prendre cette réception par-dessus la jambe. Mieux, l’entraîneur rémois semble plus optimiste que la plupart des supporters lyonnais sur la situation actuelle à Lyon. "J’ai dit aux joueurs que je me foutais complètement du classement, car la qualité individuelle des Lyonnais reste très impressionnante, a poursuivi le technicien belge. Le nouveau coach va apporter d’autres idées et ses joueurs vont vouloir se montrer. Je m’attends à la meilleure version de Lyon."

Même s’il ne fait plus aussi peur qu’avant, l’OL continue de vivre avec la réputation de son glorieux passé. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne fait toujours pas gagner des matchs.