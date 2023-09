OL : Grosso a vu des choses qu’il n’a "pas aimées" à son arrivée

Entraîneur de l’OL depuis maintenant deux semaines, Fabio Grosso n’a pas entamé de révolution totale. Néanmoins, l’entraîneur italien essaye par retouches de changer des mentalités qu’il n’a pas forcément appréciées.

Quand il vient à parler de jeu, Fabio Grosso reste pour le moment assez flou. À l’heure où l’OL est 17e de Ligue 1 et n’a toujours pas gagné le moindre match, la priorité ne semble pas celle-ci pour l’entraîneur italien. Il veut forcément que son équipe joue bien, mais dans l’opération remontée qui doit débuter à Reims, Grosso veut avant tout changer les choses dans les têtes. Il tente d’imposer petit à petit sa patte avec notamment une volonté de mouvements perpétuels, mais pour une révolution totale, il faudra encore patienter. "On peut parler de tous les systèmes (de jeu), mais les fondations les plus importantes sont la forme physique et mentale de l’équipe. Après, on pourra rajouter d’autres choses…"

"Je suis prêt à me mettre dans la difficulté"

Physiquement, Fabio Grosso avoue que le niveau de ses joueurs n’est pas encore en adéquation avec ce qu’il souhaite mettre en place. Sans vouloir rejeter la faute sur Laurent Blanc, l’entraîneur italien avance qu’il y a du travail, mais que contrairement à ce qui a pu être dit depuis plusieurs jours, son groupe est prêt à redresser la tête. "Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire. Les joueurs qui veulent suivre cette consigne, je suis prêt à me mettre dans la difficulté. Pour le moment, tout le monde est concerné."

Sans pour autant démentir les tensions qui pourraient se faire sentir dans le vestiaire, Fabio Grosso a "vu des choses que je n’ai pas aimées quand je suis arrivé. La base, ça doit être de devenir une équipe. Avant de résoudre des choses différentes, je commence par ça. C’est en faisant des fautes techniques et comportementales qu’on va s’améliorer." Il l'a dit lui-même, le chantier ne sera pas fini du jour au lendemain...