Ligue 1 : Reims ne veut "pas aider l’OL à relever la tête"

Le défenseur de Reims N.5 Yunis Abdelhamid et ses coéquipiers fêtent leur victoire 2-1 contre Lille en L1 au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, près de Lille le 26 septembre 2023 (AFP / FRANCOIS LO PRESTI)

Cinquième du championnat, Reims reste sur une victoire probante contre Lille mardi. En pleine confiance, les Rémois ne veulent pas être dans l’excès et donner une occasion à l’OL de gagner son premier match dimanche (13h).

Brest, Reims, Strasbourg ou encore Le Havre. Ces quatre clubs font partie des surprises de ce début de saison en Ligue 1, occupant l’une des sept premières places du championnat. L’OL a déjà affronté trois de ces quatre clubs et va se rendre dimanche (13h) chez le dernier larron qui n’est autre que le Stade de Reims. Actuellement cinquièmes, les Rémois restent sur une victoire importante (1-2) contre Lille mardi en match décalé de la 6e journée de Ligue 1.

Trois points à l’extérieur qui donnent au club champenois des raisons de croire en une belle saison après s’être montré actif sur le marché des transferts. "Excepté ce match contre Brest qui nous reste en travers de la gorge, notre début de saison est fort correct, a déclaré Didier Perrin, haut dirigeant du Stade de Reims chez nos confrères de L’Union. (…) Notre 5e place fait plaisir, mais attendons d’avoir atteint le tiers du championnat pour se lancer dans des projections."

"L'absence de Lacazette est déjà une bonne chose"

Avoir dix points après six journées, les joueurs de l’OL signeraient des deux mains pour connaitre un pareil début de saison. Malheureusement, c’est tout l’inverse. Quand Reims créé la surprise, le club le fait aussi, mais de façon bien plus négative avec cette 17e place et aucun succès. En Champagne, Reims espère bien que le lion va rester une bête blessée encore une journée. "J’espère que nous n’allons pas aider Lyon à relever la tête. L’absence d’Alexandre Lacazette est déjà une bonne chose. Je pense sincèrement qu’aujourd’hui, nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe."

L’OL est prévenu, il ne faudra pas venir les pieds en éventail s’il veut connaitre un premier succès face aux hommes de Will Still.