Reims - OL : déjà deux absents côté rémois

Facundo Medina (Lens) et Maxime Busi (Reims) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

En attendant le match entre Lille et Reims ce mardi, les Rémois savent déjà qu'ils devront faire sans Wilson-Esbrand et Busi pour la réception de l'OL dimanche.

A l'annonce du groupe lundi soir, il n'y a pas eu de surprise du côté de Reims. Ce mardi, les hommes de Will Still défient Lille dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Pour cette affiche, l'entraîneur belge a emmené avec lui 21 joueurs avec lui. Mais il doit se passer de deux éléments sur blessure, Josh Wilson-Esbrand (cheville) et Maxime Busi (ischio-jambier). Ils sont d'ores et déjà assurés de manquer la rencontre face à l'OL dimanche.

Deux défenseurs absents

Si l'Olympique lyonnais fera à coup sûr sans Alexandre Lacazette, suspendu, le club champenois a lui perdu son latéral gauche ainsi que son arrière droit, bien que ce dernier n'ait pas encore joué cette saison.

Avant d'affronter le LOSC à 21 heures, les Rémois compte sept points, grâce à deux victoires et un nul. Ils ont également perdu à deux reprises, dont lors de leur dernière sortie contre Brest le 17 septembre (1-2).