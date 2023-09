Joël Bats a assisté à l'entraînement de l'OL, Lovren encore absent

Aux côtés de Sonny Anderson, Joël Bats était présent ce mardi après-midi à l'entraînement de l'OL. Dejan Lovren, lui, était absent.

Une tête bien connue se trouvait au centre d'entraînement de Décines ce mardi. La séance de cet après-midi était ouverte à la presse, et également l'occasion pour Joël Bats, historique entraîneur des gardiens de l'OL entre 2000 et 2017, de venir observer son ancien protégé, Anthony Lopes, et les autres joueurs rhodaniens.

L'ex-international français a assisté à l'entraînement du jour aux côtés de Sonny Anderson, conseiller extérieur du club, qui a éphémèrement effectué un intérim entre le départ de Laurent Blanc et l'arrivée de Fabio Grosso. Sur le terrain, Jean-Francois Vulliez était présent avec le staff du technicien italien.

Pour ce qui est des footballeurs lyonnais, on notera que Dejan Lovren était absent de la séance, et qu'il devrait donc à nouveau être forfait pour le déplacement à Reims dimanche (13 heures). Quant à Skelly Alvero, envoyé en tribune lors de Brest - OL (1-0), il était avec la réserve. Il pourrait jouer avec mercredi avec le groupe de Gueïda Fofana lors du derby contre Saint-Priest qui aura lieu mercredi à 20 heures.