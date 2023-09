OL : 2 points après 5 journées, pire total depuis 1992-1993

Alexandre Lacazette lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après son deuxième point récolté hier soir face au Havre (0-0), l'OL égale son pire nombre d'unités après 5 rencontres depuis 21 ans.

Au-delà du fait que l'OL est réussi à quitter sa place de lanterne rouge après son partage de points face au club normand (0-0), les coéquipiers d'Anthony Lopes n'ont néanmoins pas de quoi faire la fine bouche. À l'issue de la 5ᵉ journée de championnat, les Rhodaniens ne comptent en effet que deux unités au compteur. Son plus mauvais résultat depuis les exercices 1992-1993 et 1979-1980. Alors que l'attaque de l'OL a cruellement manqué d'efficacité devant le but (23 tirs pour 7 cadrés), le club dirigé par John Textor s'apprête à démarrer une nouvelle phase de sa saison avec l'arrivée en poste de Fabio Grosso.

Préparer le déplacement face à Brest

Ex-défenseur de 2007 à 2009, le technicien de 45 ans retrouve un club qu'il connaît bien. En 2015, Grosso avait déjà réalisé une interview pour Olympique-et-Lyonnais en envisageant d'entraîner un jour l'Olympique lyonnais. 14 ans plus tard, l'Italien champion du monde 2006 se retrouve avec la casquette d'entraîneur du club rhodanien. Il va désormais devoir se retrousser les manches afin de permettre aux partenaires d'Alexandre Lacazette de glaner leur première victoire en L1. Ce dernier devra d'ailleurs faire l'impasse pour le déplacement en Bretagne, après son carton jaune reçu lors de la rencontre face au Havre.