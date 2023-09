La déception de Rayan Cherki lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Auteur d'un nul face au Havre dimanche soir (0-0), l'OL n'a pas trouvé la faille. Après 5 matchs de Ligue 1, les Rhodaniens n'ont pas encore mené une seule fois au score.

Après une prestation plutôt convaincante hier dans la soirée face au Havre, l'OL n'a toutefois pas réussi à trouver l'ouverture, et ce, malgré 23 tentatives (pour 7 cadrées) dans les cages d'Arthur Desmas, auteur de 7 parades décisives durant la rencontre. Depuis le début de la saison, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette n'ont toujours pas mené au tableau d'affichage. Sur les 96 clubs dans les cinq grands championnats européens, l'OL fait partie de ce cas de figure avec Empoli (Italie) et Luton Town (Angleterre).

Rectifier le tir

Faute à un manque d'efficacité ou une erreur dans le dernier geste, les Rhodaniens n'ont donc pas récolté leur premier succès de la saison en Ligue 1. Après cinq rencontres, Maxence Caqueret et ses partenaires comptent deux unités au compteur. Ils quittent désormais la place de lanterne rouge (18e) et devancent Lens et Clermont pour se positionner à la 16e place du classement. Avec la venue de Fabio Grosso à la tête du staff technique, les Lyonnais espèrent parvenir à lancer leur exercice dans le cadre du prochain match ce samedi (21 heures), face à Brest au stade Francis Le Blé.