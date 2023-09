Fabio Grosso et John Textor prennent la pose, le 18 septembre à Décines. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Présent lundi aux côtés de Fabio Grosso, le président John Textor en a profité pour faire un état des lieux des ambitions de l'OL.

Le choix Grosso

"Je connais Fabio (Grosso) comme joueur depuis de nombreuses années. J'ai commencé à le reconnaître comme entraîneur quand je l'ai vu en deuxième division en Italie. Quand je l'ai rencontré, c'était évident pour moi. La décision a été assez facile. J'ai dû regarder 7 matchs et évaluer la data que l'on m'a préparée sur lui. Sa façon d'adapter le style de jeu aux joueurs, son ajustement dans une division très compétitive où la Serie B est remarquable et le fait de terminer l'année en gagnant cette ligue ont fait que Fabio entraînait bien.

C'est un entraîneur moderne avec un autre style de jeu dans l'équipe de Frosinone. On va voir ce que ça donne ici. C'était évident qu'il allait entraîner avec son passé de joueur au club. Ce serait l'un des meilleurs candidats partout dans le monde. Je me sens béni de l'avoir trouvé. On s'entend bien. Je pense que ça peut fonctionner."

Les éléments qui l'ont amené à le choisir

"Quand on évalue un entraîneur, vous en voyez de très bons avec la différence entre les grandes ligues de football. Pour un entraîneur de Serie B comme Fabio qui a connu une grande réussite, on peut se poser plusieurs questions. Il a vraiment été à la hauteur au plus haut niveau international et européen. Donc, on a cette combinaison de plusieurs types d'expérience qui fait que je me suis senti en confiance dans mon choix."

Le traitement médiatique des autres candidats avant Grosso

"Je pense qu'il y avait des choses qui n'étaient pas exactes. Quelques rendez-vous avaient eu lieu auparavant. Mais, je savais que je voulais parler à plusieurs candidats et comprendre qui allait réussir réellement pour notre projet. Moi, je ne viens pas du football directement, mais pour certains rendez-vous avec des coachs, j'ai parlé des ambitions. D'autres rendez-vous étaient un peu plus techniques. Mais il ne faut pas croire que l'ordre des rendez-vous disait quelque chose sur les priorités."

"On aurait aimé avoir plus de liberté pendant le mercato"

Suite de la saison malgré la DNCG

"Il n'y a pas de garanties possibles. Je ne sais pas si on est en retard. Bien sûr, le mercato estival aurait pu mieux se passer si on avait eu aucune restriction. Nous avons des capitaux importants. Ce qu'on souhaitait dépenser dépendait plus vers le passé que la situation actuelle. La stabilité financière est une grande question, le club a connu des challenges depuis quelques années. Mais la DNCG a gardé certaines mesures pour être sûr que les clubs soient sains financièrement pour l'avenir. Quand vous êtes là, vous avez des ambitions. On aurait aimé avoir plus de liberté pendant le mercato. Ce n'était pas le cas.

Dans ce sens-là, on a un petit peu l'impression d'être en retard au démarrage parce qu'on doit identifier les joueurs qui sont en lien avec nos ambitions de revenir en Europe. Tout cela doit rentrer dans un seuil sur le terme de la valeur des transferts. Donc oui, c'est pour ça qu'on avait l'impression d'être en retard parce qu'on n'avait pas la main libre pour aller chercher les joueurs qu'on voulait. Finalement, la DNCG s'est montrée plutôt souple.

Certains départs de joueurs étaient pénibles. On les a faits pour être en phase avec les budgets qui avaient été préparés par la précédente direction. Il y a eu la cession du club à Seattle, celle partielle de l'Arena de basket, donc on a essayé de prendre quelques décisions sur le business plutôt que la vente de joueurs. On n'a pas pu le faire, mais sincèrement notre direction a fait un excellent travail en faisant venir 9 joueurs en respectant les contraintes et le seuil de la DNCG. Quand on a ces joueurs, il y a une chose en commun : ils veulent tous être là. C'est quelque chose d'important. Ils ne voient pas le club comme un club de formation."

Ne pas disputer la Ligue des champions "serait un échec"

Objectif Ligue des Champions en fin de saison ?

"Mon statut de propriétaire me permet de fixer des objectifs que l'on peut avoir avec la réalité. Tout le monde au sein du club pense que ne pas être en Europe serait un échec. Le coach doit avoir notre perspective en bâtissant pas à pas. Ce n'est pas en prédisant l'avenir. On a la bonne personne avec Grosso qui va faire ce travail. Il y a une place supplémentaire pour se qualifier en Ligue des champions et je pense que c'est toujours l'ambition de l'OL. On a déjà joué 5 matchs. Je pense que l'équipe est prête avec le bon coach. Ça a pris plus de temps qu'on aurait souhaité. Aujourd'hui, tout le monde partage mes ambitions. Celles des fans également de retrouver à la Ligue des champions."

Le changement d'entraîneur

"On avait de grandes attentes avec le changement de Laurent Blanc après la deuxième moitié de la saison dernière qui a été une grande réussite. Ça aurait été mieux peut-être de faire un changement rapide pendant l'été. De grands coachs comme Fabio auraient voulu pouvoir travailler en présaison avec les joueurs. J'aime qu'il adore le risque. C'est un élément important dans notre choix. On est au début de la saison pour lui, j'apprécie ça. Nous avons joué que 5 matchs parmi 34. La saison est longue. Je pense que nous sommes bien préparés. Même si parfois, on a l'impression que nous sommes un lion sans dents, mais nous restons un lion."