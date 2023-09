Fabio Grosso, le nouvel entraîneur de l’OL a affiché ses ambitions / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avant de prendre la direction de Reims ce samedi, Fabio Grosso a profité un peu de la Coupe du monde de rugby. L’entraîneur de l’OL a assisté à la lourde défaite de l’Italie contre la Nouvelle-Zélande (96-17).

Décidément, s’il souhaite reprendre un minimum de confiance, Fabio Grosso va devoir encore creuser. Lancé dans une "remise à niveau" d’une équipe "malade" avec l’OL, l’entraîneur italien pensait que la venue de ses compatriotes rugbymen allait pouvoir lui redonner un peu de baume au cœur. Malheureusement, il va falloir repasser. Vendredi soir, l’Italie a subi de plein fouet l’allant offensif de la Nouvelle-Zélande au Parc OL (96-17). Une déculottée à laquelle Fabio Grosso a assisté. En effet, l’entraîneur lyonnais était présent dans les gradins de l’enceinte de Décines où il n’a toujours pas pu coacher.

Les valeurs du rugby mises en avant

Il faudra attendre le dimanche 8 octobre et la venue de Lorient (15h) pour y remédier. En tout cas, cette parenthèse rugby semble avoir inspiré Grosso qui a mis en valeur les valeurs de la discipline dans une vidéo partagée sur son compte Instagram. "Agressivité, technique, générosité, respect et disponibilité totale = SPORT". Un message de plus après ceux sur les terrains d'entraînement de Décines envoyé à l’attention de ses joueurs avant le déplacement à Reims dimanche (13h) ?