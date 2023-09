OL : "Il faut savoir se regarder dans la glace", pour Mata

Envoyé au front vendredi face à la presse, Clinton Mata a plutôt été lucide. Le défenseur estime que l’OL ne s’en sortira qu’avec une remise en cause collective.

Réaction d’orgueil attendue dimanche à Reims. On a l’impression d’entendre ce refrain depuis maintenant un mois et demi et c’est en partie le cas. Conditionné pour jouer les places européennes, l’OL en est aujourd’hui très loin. Il se bat avant tout pour sortir de la zone rouge et signer un premier succès de la saison. Cette phrase après six journées était impensable à entendre et c’est pourtant la triste réalité à Décines. Baladés (1-0) par Brest dimanche dernier, les Lyonnais veulent relever la tête à Reims et montrer un tout autre visage. Celui d’une formation unie et non d’une somme d’individualités prêtes à faire leur show.

"Ça a été une semaine où on se remet en question, il faut savoir se regarder dans la glace. Regarder sa performance personnelle et ne pas mettre la faute sur les autres. On est tous concernés par cette situation, on sait tous qu’on doit changer les choses, a déclaré vendredi Clinton Mata. Il faut moins se cacher derrière des excuses et assumer la situation. Elle est très difficile, mais en restant soudé, on arrivera à sortir de cette spirale négative."

Rare satisfaction lyonnaise de ce début de saison, le défenseur angolais a connu les luttes pour le titre en Belgique. Jouer provisoirement la lutte pour le maintien, ce n’était pas vraiment à l’ordre du jour. Néanmoins, Mata a confiance dans les idées et la méthodologie de Fabio Grosso qui mise lui aussi sur l’unité collective. Seulement, il va falloir faire preuve de patience, car même s’il y a des améliorations au quotidien, "on ne peut pas devenir le Real Madrid du jour au lendemain." Ce n’est pas forcément ce qui est demandé aux joueurs. Juste d’être l’OL et d’avoir envie.