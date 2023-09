OL - Médias : Govou invité de TKYDG lundi (19h)

Au lendemain du déplacement de l’OL à Reims, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" recevra Sidney Govou. Rendez-vous à 19h ce lundi 2 octobre.

Est-ce une première victoire qui sera débattue lundi 2 octobre sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ? Les inconditionnels de l’émission et supporters de l’OL l’espèrent après le déplacement à Reims ce dimanche (13h). La tâche s’annonce compliquée face à une formation rémoise actuellement cinquième de Ligue 1, mais dans la "cité des rois", l’OL et Fabio Grosso souhaitent enfin lancer une spirale positive après journées des plus compliquées. Pour parler de cette rencontre et de l’ambiance autour du club, l’équipe de TKYDG recevra un invité de marque avec Sidney Govou.

L’ancien attaquant de l’OL sera sur le plateau et retrouvera son ancien coéquipier Nicolas Puydebois. Ensemble, ils ne manieront pas la langue de bois sur la situation actuelle de leur club. Ce sera aussi l’occasion pour Govou de revenir sur ses années avec Fabio Grosso, le footballeur. Rendez-vous donc lundi pour un nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" qui sera à suivre en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.