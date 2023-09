La LFP a communiqué la programmation de la 10e journée de Ligue 1 mercredi. Le choc entre l’OM et l’OL aura bien lieu le dimanche 29 octobre à 20h45.

Ce n’était plus un secret depuis la parution du calendrier de la Ligue 1 version 2023-2024. Depuis la mi-juin, certains chocs du championnat de France connaissaient déjà leur programmation pour les mois à venir. C’était le cas pour la réception du PSG au Parc OL tout comme le déplacement des Lyonnais à Marseille. Mercredi, la LFP a confirmé la tenue de cette rencontre de la 10e journée le dimanche 29 octobre à 20h45. Le choc entre les deux Olympiques sera logiquement diffusé sur Prime Video, qui a l’exclusivité du match du dimanche soir.

Ce choc contre l’OM est une rencontre de plus en prime-time pour l’OL dans ce début de championnat. Malgré des résultats en berne, le club lyonnais profite - malheureusement - de son absence de Coupe d’Europe pour se voir attribuer la case du dimanche soir 20h45. Sur les dix premières journées de Ligue 1, l’OL s’est retrouvé à six reprises (Strasbourg, Nice, PSG, Le Havre, Clermont, Marseille) à devoir mettre fin au week-end footballistique du championnat de France. Avec notamment Rennes, Lille et Lens au programme courant novembre, la liste pourrait bien s’allonger encore un peu plus.