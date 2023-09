Les supporters de l’OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré les résultats en berne, les supporters de l’OL font preuve de patience dans ce début de saison. Les groupes de supporters du Kop Virage Nord et Lyon 1950 appellent à un rassemblement de soutien samedi à l’aéroport de Bron avant Reims - OL.

La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux et même trouvé une caisse de résonance de l’autre côté de l’Atlantique. Le discours du capo du Virage Nord aux joueurs de l’OL après la défaite contre le PSG (1-4) en avait choqué certains notamment sur la place accordée aux supporters dans les clubs. Pourtant, les points soulevés le 3 septembre dernier sont les mêmes qui aujourd’hui refont surface alors que l’OL pointe à la 17e place avec seulement deux points. Des leaders qui se font attendre, une politique sportive sur la pente descendante. Néanmoins, assez critiqués ces dernières saisons sur certains aspects, les groupes de supporters font pour le moment preuve d’une certaine patience face à la situation sportive de l’OL.

Avec deux points au compteur, il aurait été tout sauf illogique de voir les habitudes du Parc OL montrer leur mécontentement. Il y a bien des sifflets et des banderoles, mais le dernier communiqué commun des Bad Gones et Lyon 1950 montre que l’heure n’est pas à rajouter de l’huile sur le feu. Du moins pas avant le déplacement à Reims. Malgré la "tristesse et la frustration", les deux groupes de supporters appellent à montrer du soutien aux joueurs lyonnais et à Fabio Grosso avant leur match en Champagne. Un rendez-vous a été fixé samedi 30 septembre à 16h30 du côté de l’aéroport de Bron pour donner un peu de force à des Lyonnais ayant la tête sous l’eau.