OL : Grosso a "découvert des difficultés" à son arrivée

Le nouvel entraîneur de l’OL, Fabio Grosso (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans un entretien sur la chaîne du club, Fabio Grosso a évoqué plusieurs sujets, dont son projet de jeu, son arrivée et le travail que doit accomplir ce groupe.

La première rencontre ne s'est pas déroulée comme prévu, mais Fabio Grosso a maintenu son engagement d'ouverture. Bien que la défaite à Brest (1-0) ait plongé encore un peu plus l'OL dans la crise, l'entraîneur lyonnais a bien ouvert la séance de mardi après-midi à la presse, avant de répondre aux questions de la chaîne du club.

Au cours de l'entretien, le technicien italien a parcouru plusieurs sujets, dont les chantiers très importants qui l'attendent dans les prochaines semaines. "Ça ne fait pas longtemps que je suis là, mais je savais qu’il y avait des problèmes. J’ai découvert des difficultés à mon arrivée, mais j'adore travailler et progresser, a-t-il affirmé. Il y a du travail, on doit avoir envie de le faire, d’aller gagner des points."

"Ce qui compte, c’est l’état d’esprit dans le vestiaire"

L'ancien défenseur champion du monde a aussi parlé de sa philosophie, avec un axe sur lequel il est intransigeant, la cohésion d'équipe. "Pour moi, ce qui compte au-delà du terrain, c’est l’état d’esprit dans le vestiaire. Je suis en train d’organiser tout ça, a-t-il confié. Je n’aime pas quand il y a trop de règles, mais celles que l’on met en place doivent être respectés. On sort de la difficulté dans un sport d’équipe en étant ensemble. Aujourd’hui (mardi), j’ai dit aux joueurs que si on disputait un match de rugby, ce serait difficile pour chacun car on doit grandir sur le fait d’aider son coéquipier."

Enfin, Grosso s'est penché sur son projet de jeu. Comme on a pu le déceler lors de ces précédentes interventions médiatiques, la défense sera sa préoccupation première, avec cette idée d'aider ensuite l'attaque. "Pour être bon offensivement, il faut d’abord bien jouer derrière. Mon idée est de prendre le ballon, faire sortir l’adversaire et trouver des espaces ensuite. Pour cette dernière chose, pour le moment, nous ne sommes pas encore prêts, a-t-il admis. Il faut mettre nos joueurs dans des situations confortables. Il faut qu’on aille plus vite sur les transitions en attaque." Tout un programme.