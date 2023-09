OL : le chantier offensif est immense pour Fabio Grosso

Avec seulement deux buts dans le jeu en six rencontres, l'OL se monte inoffensif depuis le début de la saison. Fabio Grosso a du travail pour trouver la bonne formule.

Dès son intronisation, Fabio Grosso n'a pas laissé planer de doute sur son approche de la mission qui l'attend à l'OL. L'Italien veut d'abord faire de son équipe un bloc défensif qualitatif, ce qui mécaniquement lui permettra de mieux attaquer, a-t-il expliqué. Il faudra attendre pour juger de sa méthode, mais sur le plan offensif, le groupe qu'il a récupéré semble partir de très loin.

Factuellement, l'Olympique lyonnais (17e) est ainsi la pire attaque de Ligue 1, avec seulement trois réalisations en six journées, derrière Clermont (cinq, 18e), Lens (16e) et Toulouse (15e, six tous les deux). Le constat est clair, puisque ces formations occupent presque dans cet ordre les dernières place du championnat. Avec une moyenne de 0,5 but par match, il est finalement assez logique que les Rhodaniens se trouvent au rang qu'ils occupent actuellement.

Dernier but dans le jeu en août

Il faut également rappeler que la dernière fois qu'ils ont trouvé la faille dans le jeu, cela remonte au 19 août, contre Montpellier (1-4), par Alexandre Lacazette. Depuis, seul Corentin Tolisso, sur penalty face à Paris (1-4), a trompé le gardien adversaire. Cela montre bien les difficultés que connaît cette formation pour se montrer dangereuse, et convertir les rares opportunités qu'elles se créent.

Sur les quatre rencontres qui ont suivi la déroute montpelliéraine, l'OL a frappé 53 fois (sans compter le penalty), pour seulement 18 tentatives cadrées, soit un ratio de 0,33. Ce n'est pas mieux au niveau des expected goals (xG), qui donne un aperçu du nombre de buts que peut espérer inscrire une équipe. Sur les quatre affiches, il est de 2,22, soit une moyenne de 0,55.

Quels choix pour Grosso face à Reims ?

Bien sûr, toutes les copies lyonnaises ne se valent pas, et si celles à Nice (0,09 xG, un tir cadré) et à Brest (0,33 xG) provoquent de grosses inquiétudes, celle face au Havre (0-0) a montré une légère lueur d'espoir. A domicile, les partenaires de Rayan Cherki avaient en effet multiplié les frappe (23, 1,23 xG), mais, outre leur maladresse, ils étaient aussi tombés sur un bon gardien (7 arrêts) et des défenseurs prêts à se sacrifier (8 tentatives bloquées). Des statistiques similaires à celles contre Strasbourg (2-1), peut-être les deux meilleurs, si on peut l'écrire ainsi, contenus proposés par Maxence Caqueret et ses coéquipiers.

Il sera intéressant d'observer les choix de Fabio Grosso, adepte de l'équilibre, dans son prochain 11 lors du déplacement à Reims dimanche (13 heures). Sans Lacazette, suspendu, comment choisira-t-il de positionner ses éléments offensifs, et surtout, qui seront-ils, alors que sur les ailes, Ernest Nuamah et Diego Moreira ont raté leur match en Bretagne.