Ligue 1 : l’OL perd une place et reste au fond du classement

Après sa défaite à Brest samedi (1-0), l’OL a vu Lens remporter son premier match et remonter au 16e rang. 17e, la formation rhodanienne est dans la zone rouge.

L’Olympique lyonnais ne s’en sort toujours pas. A l’issue de la 6e journée de Ligue 1, le bilan reste famélique pour l’OL, qui n’a pas encore gagné la moindre rencontre. Battu fort logiquement pour les débuts de Fabio Grosso samedi à Brest (1-0), il continue de s’enfoncer dans une dynamique négative. On ne voit pour l’instant aucun ciel bleu au-dessus des Rhodaniens, et derrière, Lens a en plus ouvert son compteur de succès grâce à sa victoire contre Toulouse dimanche (2-1).

Le but de Morgan Guilavogui en fin de partie a permis aux Lensois de l’emporter, et de doubler les coéquipiers d’Alexandre Lacazette au classement. Désormais 17e, le club lyonnais ne compte que deux points sur 18 possibles. Seul Clermont fait moins bien avec une unité glanée, et un nouveau revers ce week-end sur le terrain du Havre (2-1).

4 points de retard sur le 15e

Voilà pour les deux derniers du championnat de France actuellement. Devant, les Sang et Or (16es) comptent 4 points. Ils sont barragistes, mais ils reviennent sur les talons de Toulouse (15e et premier non relégable, 6 unités) et Lorient (même nombre de points).

Cela signifie que même en cas de victoire à Reims, qui affronte Lille mardi, le 1er octobre, ce qui est loin d’être acquis, l’OL serait au mieux barragiste à la fin de la 7e journée.