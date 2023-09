OL - Lacazette : "Je n’ai pas envie de déraper en direct à la télé"

Alexandre Lacazette, le capitaine de l'Olympique lyonnais n'a pas voulu trop en dire à l'issue de la défaite à Brest (1-0).

Il a en gardé sous la semelle. Questionné par Canal +, après la défaite à Brest (1-0), Alexandre Lacazette a tenté de donner quelques explications sur la situation actuelle. "On joue avec la peur. Vue la situation, c’est compliqué. Je vais faire attention à ce que je dis, car je n’ai pas envie de déraper en direct à la télé. Mais ça se répète, c’est toujours pareil, on se dit les choses dans le vestiaire et on fait encore les mêmes choses sur le terrain. C’est pas facile. À nous de trouver des solutions de l’intérieur", a-t-il déclaré.

"Être patient" avec Grosso

Pour l'heure, fort logiquement, la présence de Fabio Grosso qui a impulsé de nouvelles méthodes, n'a pas changé grand-chose. "Aujourd’hui, on a un nouveau coach, qui installe de nouvelles choses, une mentalité différente. Je pense qu’il faudra être patient avec lui, a concédé Alexandre Lacazette. Que tout le monde puisse comprendre ce qu’il veut et avancer tous ensemble. On a changé de coach parce qu’on était en crise. On va continuer à travailler et espérer mieux pour le prochain match."

"J'essaie d'aider mes partenaires"

S'il n'a pas souhaité s'en prendre publiquement à certains de ses coéquipiers, Alexandre Lacazette dit tout mettre en œuvre au quotidien pour remobiliser les troupes. "En tant que capitaine, j’essaie de parler, d’aider mes partenaires, a-t-il assuré. Ce n’est pas facile, car c’est une nouvelle situation pour beaucoup de personnes, moi le premier."