D1 : Émeline Rochebilière au sifflet de PSG - OL

Oriane Jean-François (PSG) et Daniëlle van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Pour son second match de championnat, l'OL féminin de Sonia Bompastor affronte le Paris Saint-Germain le dimanche 1ᵉʳ octobre (21h). Émeline Rochebilière dirigera cette rencontre.

À une semaine du choc entre le PSG et l'OL féminin, la Fédération française de football a communiqué l'arbitre qui sera aux commandes de ce match. Il s'agit en effet d'Émeline Rochebilière. La jeune femme de 35 ans sera assistée par Mélissa Rossignol et Bérengère Jourdain. Les coéquipières de Wendie Renard vont faire leurs retrouvailles avec le PSG, entraîné par Gérard Prêcheur, pour le compte de la 2ᵉ journée de D1 Arkema. Les Fenottes se déplacent sur la pelouse du Parc des Princes, le dimanche 1ᵉʳ octobre (21h). Eugénie Le Sommer et sa troupe avaient auparavant remporté leur première confrontation dans cette nouvelle saison face aux joueuses de Sakina Karchaoui (ex-OL), dans le cadre du Trophée des championnes (2-0).

Une compétition que Rochebilière avait déjà arbitré lors de l'édition précédente entre les deux clubs. Elle a par ailleurs dirigé deux rencontres de D1 des Rhodaniennes face à Fleury en octobre 2022 (victoire 1-0) et le Paris FC en avril 2023 (succès 2-0). Mais aussi le 8ᵉ de finale de Coupe de France contre Montpellier en janvier 2023 avec le même score que face au club parisien (2-0).