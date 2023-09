Dernière tireuse française contre l'Australie lors du quart de finale du Mondial, Vicki Becho a raté sa tentative, avant de voir les Australiennes éliminer les Bleues

Ce fut une sacrée compétition pour Vicki Becho. L'été dernier, l'attaquante de l'OL a pour la première fois été appelée chez les A, mais pas pour n'importe quel rassemblement. A 19 ans, elle a intégré la liste d'Hervé Renard pour le Mondial en Océanie, vivant un apprentissage accéléré du haut niveau.

Loin de se défiler, la jeune joueuse fut la révélation de la Coupe du monde chez les Françaises, avec notamment un but face au Panama (6-3) et une passe décisive contre le Maroc en 8es (4-0). Débordante d'envie et de détermination dans son couloir, elle a mis à mal plusieurs défenses tout au long du tournoi.

Un but et une passe décisive lors du Mondial

Mais pour elle comme pour les Bleues, le rêve suprême s'est arrêté en quarts de finale, contre le pays hôte, l'Australie (0-0, 7-6 aux t.a.b). Entrée à la 64e minute, Becho a usé de tout son talent pour essayer de forcer le verrou australien, mais rien n'y a fait. Lors de la fatidique séance, elle s'est présentée en 10e position face à Mackenzie Arnold, et comme Selma Bacha, Ève Périsset et Kenza Dali avant elle, l'ailière a manqué sa tentative, envoyant le ballon sur le poteau.

Dans un entretien à Ouest-France, elle a confié s'en être beaucoup voulue, d'autant plus que cet échec, combiné à la réussite de Cortnee Vine a précipité l'élimination de la France. "Au moment où je rate, je me dis que… [elle marque un temps]. J’ai le sentiment d’avoir abandonné mes coéquipières au moment où on en avait le plus besoin, a-t-elle regretté. Je n’ai pas répondu présente, ça m’a fait très mal d’avoir abandonné tout ce groupe."

"Le sélectionneur et ma coach me font confiance"

Malgré ce raté, Vicki Becho a profité de ce Mondial pour grandir en tant que joueuse, engranger de l'expérience. "Personne ne me connaissait avant l’Euro U19 [en 2019]. Après, les attentes étaient plus grandes. Je l’ai mal vécu. Ça s’est très mal passé. J’avais perdu un peu mon niveau. Aujourd’hui, je suis prête, a-t-elle affirmé. Le sélectionneur et ma coach me font confiance." En septembre, elle a de nouveau été sélectionnée par Hervé Renard et a disputé 30 minutes contre le Portugal vendredi.