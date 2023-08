Becho (OL) a ressenti énormément "d'amour" et de "bienveillance"

Becho, révélation de la Coupe du monde, a écrit un message après ses premières minutes avec la France "au plus haut niveau".

"Ces dernières semaines, j'ai vécu à 10 000 milles à l'heure sans vraiment prendre conscience de ce qui m'arrivait. Tout est allé tellement si vite." Vicki Becho, attaquante internationale française de l'OL, a eu le privilège de jouer ses premières minutes sous le maillot de l'équipe de France lors du Mondial. "J'ai eu l'honneur de réaliser un de mes plus grands rêves, défendre les couleurs de mon pays au plus haut niveau."

Malgré l'élimination avec la sélection française en quart de finale face à l'Australie (0-0, 7-6 tab), la jeune joueuse (19 ans) de l'OL espère revenir plus forte. "La compétition s'est terminée plus tôt que prévu, ça fait mal et la déception est immense." Avant de poursuivre : "Mais je suis intimement convaincue que nous reviendrons encore plus forte, plus aguerrie et plus déterminée pour atteindre notre objectif."

La Lyonnaise salue le "soutien indéniable"

Celle qui a disputé sa première grande compétition internationale avec le maillot bleu a tenu à remercier l'ensemble des personnes. "Tout le long de cette aventure, j'ai ressenti énormément d'amour et de bienveillance autour de moi, merci pour tout." Puis conclut en ajoutant : "Staff, coéquipières, tous ceux qui ont œuvré pour notre bien-être, à vous supporters pour votre soutien indéniable. Un grand merci. Ensemble." Désormais, la Fenotte se focalise sur l'exercice 2023-2024 à venir qui débutera le 15 septembre par un déplacement au Havre.