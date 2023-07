OL : Vicki Becho aux anges après sa première avec les Bleues

Ce vendredi, Vicki Becho a porté pour la première fois le maillot de l'équipe de France. La Lyonnaise a témoigné toute sa fierté.

Le conte de fée de Vicki Becho continue. Après sa première convocation en équipe de France pour le mondial, la Lyonnaise a vécu sa première sélection face à l'Australie, ce vendredi. Malgré la défaite (1-0) des Bleues, l'attaquante de 19 ans a du mal à cacher sa fierté. "C'était un rêve, je n'imaginais pas que ça allait arriver aussi tôt, mais c'est arrivé, a expliqué Vicki Becho dans les colonnes de L'Équipe. J'étais prête. J'avais des étoiles dans les yeux, rentrer sur le terrain devant plus de 50 000 personnes, je ne pouvais pas rêver mieux. On aurait préféré gagner ce soir-là, mais je suis très fière de porter ce maillot bleu. Je me battrai jusqu'au bout pour lui."

Une des plus jeunes joueuses du mondial

Pour cette édition en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'ancienne Parisienne est l'une des plus jeunes joueuses de la compétition. "Le football féminin évolue dans le monde entier, dès le plus jeune âge les clubs mettent de plus en plus en place les choses pour que les jeunes progressent rapidement. Les joueuses sont de mieux en mieux préparées, de plus en plus tôt. Il y a un boulot énorme. Nous les jeunes, on n'a pas cette retenue, on se lâche."

Entrée à dix minutes de la fin pour l'ultime match de préparation de l'équipe de France, la native de Montreuil a eu un petit mot pour sa coéquipière Selma Bacha, sortie sur civière. "Sur le terrain, bien sûr que c'est dommage pour nous et pour elle de ne pas l'avoir à nos côtés. Mais on a un bon staff médical, ils savent faire leur métier et vont bien s'occuper d'elle. On espère la voir revenir au plus vite sur le terrain."