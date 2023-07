À l'OL depuis douze ans, Madyan Sounni n'a pas été conservé par le club cet été. Il s'est engagé à Ain Sud en National-3.

Madyan Sounni a trouvé un nouveau point de chute. Comme Noam Bonnet, le joueur de la génération 2002 n'avait pas été conservé par son club formateur pour la saison prochaine. L'ailier de 20 ans a fait une apparition sur le banc en Ligue 1, face à l'OM en 2022. Il est aussi un élément important de la réserve où il est même capitaine lors du match contre Marignane. Cette année est beaucoup plus compliquée pour le Gone qui n'a participé qu'à six petites rencontres en National-2, dont trois titularisations. Il marque un but et fait une passe décisive avec l'équipe menée par Gueïda Fofana.

Un nouveau challenge à Ain Sud

Madryan Sounni va donc rejoindre Ain Sud qui évolue en National-3. Les Aindinois seront donc dans la poule de la réserve de l'OL, de l'ASSE et du Clermont Foot. Le club de la Côtière a terminé 8e du dernier exercice. Jeremy Berthod ayant fait ses valises pour diriger Villefranche au côté de Romain Revelli, les Dragons ont nommé Samir Retbi à la tête de l'équipe.