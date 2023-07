Mercato : Lopes appelle ses coéquipiers à se concentrer sur l'OL

En cette période de mercato, certains Lyonnais sont concernés par un potentiel départ. Anthony Lopes veut que ses coéquipiers restent concentrés sur l'OL.

Pour sa douzième saison en professionnel à l'OL, Anthony Lopes en a connu des mercatos agités. Si son nom a rarement été cité pour un départ, le portier portugais a vu ses coéquipiers quitter leur club formateur, puis revenir à l'image d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Cet été, plusieurs jeunes joueurs font l'objet de convoitises.

Si Castello Lukeba, Bradley Barcola ou Rayan Cherki ne sont toujours pas rentrés de leurs vacances, le vice-capitaine lyonnais leur a fait passer un message avant le retour dans le groupe. « Avec l’expérience, le mercato me passe au-dessus, a assuré Anthony Lopes dans les colonnes du Progrès. C’est plus compliqué pour les jeunes, quand leur nom circule, ça peut perturber. Mais c’est le boulot de l’entourage, des agents, de garder leur joueur mobilisé. Il y a des écuries qui font tourner la tête, mais c’est le foot qui veut ça. C’est leur carrière. Quand on porte le maillot de l’OL, on ne peut pas penser à autre chose. C’est très mauvais, on passe totalement à travers. Quand un joueur enfile le maillot à l’entraînement ou en match, on demande juste qu’il soit focus sur les objectifs du club »

Un discours mobilisateur du gardien de 32 ans qui espère bien que ses coéquipiers soient à la hauteur du défi qui les attend.