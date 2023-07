OL : Anthony Lopes va entamer sa 12e saison professionnelle

A 32 ans, Anthony Lopes s'apprête à commencer sa 12e saison avec le groupe professionnel de l'OL. Un exercice qui peut lui permettre de se rapprocher des 500 matchs avec l'Olympique lyonnais.

De loin et de même très, très loin, Anthony Lopes est le joueur le plus ancien dans l'effectif de l'OL. Dans le vestiaire des professionnels depuis 2012, le gardien de but débutera dans quelques semaines sa 12e saison avec son club de toujours. Le natif de Givors a disputé ses premières minutes "chez les grands" en octobre 2012.

Devenu le numéro 1 dans la hiérarchie ensuite, il n'a plus perdu sa place après. Cela lui a permis de jouer en moyenne plus de 40 matchs par exercice, et donc de faire partie des footballeurs les plus capés de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Il compte aujourd'hui 456 rencontres avec le maillot rhodanien, le 5e plus haut total.

Le podium du nombre de capes en vue

Mais avec les 34 affiches de Ligue 1, il pourrait revenir à égalité avec son ainé, Yves Chauveau (4, 490), et si l'on y ajoute un bon parcours en Coupe de France, les 494 parties de Fleury Di Nallo (3e) ne seront plus si loin.

Sous contrat jusqu'en 2025, on peut penser, à moins que l'OL ne recrute un portier pour le concurrencer d'ici-là, que Lopes montera sur le podium des éléments ayant le plus porté la tunique lyonnaise.