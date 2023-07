OL - Mercato : ces joueurs en fin de contrat dans 1 an

Même si ces échéances arrivent dans un an, l'OL doit déjà anticiper les fins de contrat de 9 joueurs de son effectif actuel en 2024.

Au 1er juillet, de nombreux footballeurs ont vu leur contrat avec leur club respectif s'achever. Une fois cette échéance passée, les dirigeants doivent se pencher sur le mercato, mais aussi anticiper ce qui arrivera dans un an, c'est-à-dire d'autres éléments arrivant eux aussi au terme de leur bail. A l'OL, ils sont 9 dans cette situation, même s'il y a fort à parier que plusieurs d'entre eux ne seront plus dans le Rhône d'ici au mois de septembre.

Karl Toko-Ekambi, dont l'avenir sportif est compromis à Lyon, Jeff Reine-Adélaïde, Youssouf Koné et Tino Kadewere seront officiellement libres en 2024. Quatre joueurs qui ont coûté une certaine somme à la formation rhodanienne et qui partiront pour beaucoup moins. On retrouve également le Brésilien Camilo, qui enchaîne les prêts, de même que le jeune Yahya Soumaré (23 ans).

Deux gardiens en fin de contrat

Enfin, les trois derniers garçons concernés ont eux trouvé leur place dans l'effectif de l'OL la saison passée, à savoir Rémy Riou et Kayne Bonnevie, les deuxième et troisième gardiens, mais aussi Henrique. Le défenseur a parfaitement endossé le costume de remplaçant depuis son arrivée.

Pour ces joueurs, il faudra observer la stratégie et les choix de l'OL, principalement chez les portiers. Dans l'académie, Mathieu Patouillet et Justin Bengui, lui aussi en fin de contrat en 2024, rongent pour l'instant leur frein en réserve et en U19.