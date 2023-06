Sur les douze joueurs prêtés par l'OL la saison dernière, dix seront à nouveau Lyonnais demain, en attendant de trouver une porte de sortie.

Le travail de dégraissage va commencer à l'OL. Douze joueurs étaient prêtés, la saison dernière. Certains ont déjà trouvé un nouveau point de chute. C'est le cas de Cenk Özkacar et Julian Pollersbeck qui ne reviendront pas dans le Rhône. Le turc continue l'aventure avec Valence, alors que le portier allemand s'est engagé à Magdebourg en 2.Bundesliga. Dix joueurs seront de nouveau des joueurs de l'OL dès ce vendredi 30 juin, date de fin de leur prêt.

Fortunes diverses pour les joueurs en prêt

Parmi eux, certains ont des pistes et pourront ne pas être au rendez-vous de la reprise le 6 juillet prochain. Romain Faivre fait l'objet de convoitises de plusieurs clubs européens. Karl Toko-Ekambi a des prétendants en Turquie et dans le Golfe. Habib Keita devrait quant à lui s'engager à Clermont. Si Tino Kadewere était pressenti du côté de Montpellier, il semble que la rumeur ait pris du plomb dans l'aile.

Point d'interrogation sur l'avenir des six joueurs restants. Si Youssouf Koné et Jeff Reine-Adelaïde paraissent indésirables à l'OL, le doute subsiste quant à Camilo, Florent Sanchez, Yaya Soumaré et Abdoulaye Ndiaye. Laurent Blanc et ses dirigeants devraient attendre la reprise pour statuer sur le sort de ces jeunes Lyonnais.