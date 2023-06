Après avoir résilié son contrat avec l'OL mardi, Julian Pollersbeck a signé à Magdeburg en deuxième division allemande.

Julian Pollersbeck n'aura pas mis longtemps avant de trouver un point de chute. Quelques jours après avoir résilié, d'un commun accord, son contrat avec l'OL, le portier allemand s'est engagé avec Magdeburg. La saison passée, le club du nord-est de l'Allemagne évoluait dans le ventre mou de la 2.Bundesliga, deuxième division du pays. Julian Pollersbeck rejoint à Magdeburg, l'entraîneur Christian Titz, qu'il a connu plus jeune à Hambourg.

Un passage plus que discret à l'OL

Après Kaiserslautern, Hambourg, Lyon et Lorient, Julian Pollersbeck va connaître un cinquième club. L'international espoir allemand (7 sélections) va tenter de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l'aile depuis son arrivée dans le Rhône. Barré par Anthony Lopes lors de sa première saison, il n'aura jamais pu concurrencer le Portugais. Il profitera néanmoins d'une suspension et d'une blessure de son coéquipier pour disputer quelques rencontres avec l'équipe première. Définitivement mis de côté après le retour de Rémy Riou et l'émergence de Kayne Bonnevie et Mathieu Patouillet, Julian Pollersebeck a quitté l'OL pour Lorient en prêt l'hiver dernier. Il ne disputera aucun match avec les merlus. Le gardien devrait retrouver du temps de jeu, dans un pays et avec un coach qu'il connaît bien.