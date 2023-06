Les Jeux olympiques de Paris débutent dans un an et les Lyonnais peuvent prétendre à une place dans le groupe l'été prochain.

L'Euro Espoirs débute le 21 juillet prochain en Roumanie et en Géorgie. Pour sa préparation, l'équipe de France est en stage à Gières, dans l'Isère, avant d'affronter le Mexique au Stade des Alpes, ce vendredi. Sylvain Ripoll a choisi quatre Lyonnais dans son groupe cet été. Sauf retournement de situation, l'ancien entraîneur de Lorient devrait toujours être à la tête de la sélection espoirs l'année prochaine, jusqu'aux JO de Paris et devra choisir qui pourra y participer.

Les chances lyonnaises de participer aux JO

Côté Lyonnais, Maxence Caqueret ne sera pas de l'événement. Le probable capitaine des espoirs sera trop âgé pour participer aux Jeux olympiques. Seuls les joueurs nés après le 1er janvier 2001 sont éligibles. L'international n'avait déjà pas pu participer à l'édition précédente à Tokyo, retenu par l'OL. Appelé pour l'Euro Espoirs, Lukeba, Cherki et Barcola pourraient bien représenter la France aux prochains JO et tenter de décrocher l'Or pour la seconde fois après 1984. Après s'être fait une place cette saison dans l'équipe de Laurent Blanc, Saël Kumbedi aura aussi une carte à jouer. S'il réalise une saison pleine, l'ancien Havrais aurait de sérieuses chances de prétendre à une convocation pour les Jeux. Plus effacé en fin de saison, Johann Lepenant est éligible et pourrait être appelé s'il parvient à se relancer.

L'OL a donc de belles chances de voir un de ses joyaux représenter la France l'année prochaine à Paris pour les Jeux olympiques. En 2021, Melvin Bard avait été le seul Lyonnais dans ce cas.